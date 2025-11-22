Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,710.10
BTC/USDT
83,593.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, kentin coğrafi işaret tescilli "Çukurören biberi"nden 30 farklı ürün elde etti.

Muhsin Arslan  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Merkeze bağlı Çukurören köyünde 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda ata tohumuyla üretilen, acılığı ve kırmızı rengiyle ilgi gören biberin farklı şekillerde değerlendirilmesi, ekonomik değerinin daha da artırılması için BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünce çalışma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 1 yıllık AR-GE çalışmalarının ardından "Çukurören biberi" işlenerek, acı çikolata, acı ve tuzlu kurabiye, sirke ve meze çeşitleri, acı humus, reçel, turşu, konserve ve acı atom ile ekmek olmak üzere 30 çeşit ürün elde edildi.

Coğrafi işaret tescilli biberin, üniversitenin çalışmaları sonucu ekonomik ve gastronomik açıdan birçok şekilde değerlendirilebilir ürün olduğu ortaya çıkarıldı.

"Ortaya yüksek kaliteli ürünler çıktı"

"Çukurören biberi" üzerine gastronomik çalışma yapan BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, AA muhabirine, ürün üzerinde çeşitli AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Söz konusu biberin kabul edilebilir acılık düzeyi, aroması ve yapısıyla çok sayıda ürüne dönüştürülebildiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır süren çalışmalarımız sonucunda yaklaşık 30 farklı ürün geliştirdik. Çukurören biberini farklı şekillerde değerlendirmek ve ekonomik açıdan canlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hammadde özellikleri ile ustalık bilgisini birleştirince hem üretimde hızlandık hem de ortaya yüksek kaliteli ürünler çıktı."

Kaplan, biberden geliştirilen ürünlerin gastronomi turizmi açısından Bilecik için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Bazı gıda firmalarıyla işbirliği yaptıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Ön çalışma yaptığımız ürünleri işletmede yapıyoruz. Örneğin biberden elde ettiğimiz ekmek çeşitleri var. Farklı bir lezzet oluşturduk. Üniversite-sanayi işbirliği güçlendi. Bir firmayla yaptığımız işbirliğiyle coğrafi işaret tescilli biberimizi kullanarak ekmek ürettik. Kısa sürede halk tarafından beğenildi ve yakında seri üretime başlanacak."

Kaplan, "Çukurören biberi"nin kendine özgü aromasının bulunduğunun altını çizdi.

Bu biberden reçel de yaptıklarını dile getiren Kaplan, "Çukurören biberinden yapılan reçelin kendine has lezzeti var. Meze çeşitleri, kahvaltılık ürünlerimizi geliştirdik. Çukurören biberi birçok üründe çok iyi performans gösteriyor. Bu uyumla beraber daha fazla yeni ürün elde edebilir hale geldik. Hem tatlıyı hem de acıyı harmoni ederek, farklı ürünler elde ettik." ifadesini kullandı.

Gıda Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Rana Saraçoğlu da ekip olarak çalıştıklarını belirterek, lezzetten ödün vermeyen ürünler elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Gıda Teknolojisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Medine Erik ise ürünleri değerlendirirken hem kendilerini geliştirdiklerini hem de biberin ekonomik değerini artırdıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Benzer haberler

Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı

Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı

Bilecik'te kadınlar kendileri için oluşturulan dikiş atölyesiyle gelir elde ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet