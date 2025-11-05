Dolar
Eğitim

Atatürk'ü Anma Günü ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde okullarda fidan dikim etkinlikleri yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde tüm okullarda fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek.

Şeyma Güven  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Atatürk'ü Anma Günü ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde okullarda fidan dikim etkinlikleri yapılacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB tarafından tüm illere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, vatan sevgisi ve millet bilincini güçlendirmek amacıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirilmesi için yazı gönderildi.

Doğayı korumanın vatanı korumak olduğu bilincinde bütünleşmiş, değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmenin, Bakanlığın en temel görevleri arasında olduğu belirtilen yazıda, fidan dikim etkinliklerine öğrenci, öğretmen ve ailelerin katılımının, gönüllülük esas alınarak teşvik edilmesi istendi.

Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" bütünlüğüyle gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, öğrencilerin doğa sevgisini ve sorumluluk bilincini yaparak ve yaşayarak kazanmalarının amaçladığı aktarılarak, fidan dikimi etkinlikleriyle doğayı koruma bilincinin yanı sıra vatan sevgisi, saygı, vefa ve sorumluluk gibi değerlerin içselleştirilmesinin de hedeflendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek.

Tüm etkinliklerde "Yeşil Vatan" vurgusu

Öğrenci, öğretmen ve velilerin gönüllü katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, dikilecek her fidanın, değerlerin yaşatılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması idealinin simgesi olması hedefleniyor.

Diğer yandan kasım ayı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi ve "Yeşil Vatan - Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" doğrultusunda "Orman Ayı" teması işlenecek.

Yeşil Vatan - Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'ne "meb.ai/bHopxd" internet adresinden erişilebiliyor.

