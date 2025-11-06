Dolar
Gündem

Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı.

Cüneyt Çelik  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Kars'ta bitkin bulunan bozayı yavrusu tedavi altına alındı Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars-Sarıkamış kara yolu kenarında uyuyan bozayıyı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Köpeklerin saldırısına maruz kaldığı düşünülen ayı yavrusu, ekiplerce uyutularak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

