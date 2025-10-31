Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,025.90
ETH/USDT
3,830.90
BTC/USDT
109,512.00
BIST 100
10,846.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentin yüksek rakımlarında etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Borluk köyü, karlı manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şehir merkezinde de soğuk hava nedeniyle araçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camlarını buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine branda ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu bölgesinde küçük derelerde sular dondu. Küçük Süphan ve Köse Dağı beyaza büründü.

Besiciler de büyük ve küçükbaş hayvanlarını kırağı tutmuş meralara çıkararak otlatmaya çalıştı.

Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan'da ölçüldü

Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Gece dondurucu soğuklar nedeniyle kentte buzlanma meydana geldi.

Soğukların etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu

Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

Kars'ta süslenen koçlar "çoban bayramı"yla sürüye katılıyor

Kars'ta süslenen koçlar "çoban bayramı"yla sürüye katılıyor
Kars’taki Keklik Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Kars’taki Keklik Vadisi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor
Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kars'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet