Gündem

Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta

Dışişleri Bakanı Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta." dedi.

Can Efesoy, Mehmet Şah Yılmaz, Büşranur Keskinkılıç  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Bakan Fidan: Netanyahu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, konuk mevkidaşıyla Gazze'deki son gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bütün dünyanın gözleri önünde ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramakta. Bu görünüyor. Kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından İsrail'in ateşkese riayet etmesi şarttır." diye konuştu.

Türkiye olarak Şarm el-Şeyh Deklarasyonuna imza atarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini, ilgili tüm ülkelerle yakın temas ve eşgüdüm halinde ateşkesin kalıcı olması için çaba harcadıklarını aktaran Fidan, uluslararası toplumun da İsrail'e gerekli mesajları vermesinin bu açıdan önem taşıdığını söyledi.

Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'ye yönelik insani yardımlarımız da aralıksız devam etmekte. Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay yetkilileri Refah'ta yardım çalışmalarımızı yürütüyorlar, 900 ton malzeme taşıyan insani yardım gemimiz 17 Ekim günü Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı, müteakip insani yardım seferinin hazırlıkları da inşallah yakında tamamlanacak. Ayrıca, Filistinli kardeşlerimizi tedavi etmek amacıyla ülkemize getirmek için tüm imkanlarımızla halihazırda seferber etmiş durumdayız. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, inanıyoruz ki sabır ve dayanışma yoluyla Gazze yeniden ayağa kalkacaktır."

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: Gazze'deki insani durum gerçekten felaket seviyesinde

Ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Gazze ile ilgili olarak bir kez daha size bu konudaki çabalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullanan Bakan Tsahkna, Gazze'de devreye giren ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması sürecine değindi.

Tsahkna, Estonya'nın her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin ile ilgili kararları desteklediklerini ve New York Bildirgesi'ne taraf olduklarını anımsattı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve başka örgütler aracılığıyla Gazze'ye insani yardım iletmeye devam ettiklerini vurgulayan Tsahkna, "Gazze'deki insani durum gerçekten felaket seviyesinde. O anlamda İsrail'e çok baskı yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Tsahkna, Gazze'de barış çabalarının sürdürülebilmesi için Türkiye'den başka ülkelerin de baskı yapmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

