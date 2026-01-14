Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.
