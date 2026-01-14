Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin giderilmesi için müzakerelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Tuğba Altun  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.

Fidan, görüşmede, mevcut bölgesel gerilimlerin giderilmesi amacıyla müzakerelere duyulan ihtiyaca dikkati çekti.

