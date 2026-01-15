Dolar
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerinin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

15.01.2026
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir. Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca 'yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar' ile 'başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan' başvurular işleme alınmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
DMM'den velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerine yalanlama
