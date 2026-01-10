Dolar
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Karadeniz Vakfının "19. Olağan Kongresi"ne iştirak etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Karadeniz Vakfının "19. Olağan Kongresi"ne katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Karadeniz Vakfının "19. Olağan Kongresi"ne iştirak etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Karadeniz Vakfının İstanbul'da düzenlenen "19. Olağan Kongresi"ne katılarak hitapta bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
