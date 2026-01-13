Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.