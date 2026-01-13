Dolar
Politika

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Sercan İrkin, Sümeyye Dilara Dinçer  | 13.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.

