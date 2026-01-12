Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve bölgesel değerlendirmeleri ele aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Saidov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hazırlıkları ele alındı.
