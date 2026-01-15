Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Miraç Gecesi'nin tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diledi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı Miraç Kandili mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hikmet yüklü Miraç yolculuğunu idrak ettiğimiz bu kutlu gecenin, tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ediyorum."

