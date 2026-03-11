Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

TBMM

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, iki ülke parlamentosunun dostluk gruplarının karşılıklı görüşmelerinin verimli çalışmalar ortaya koyduğunu, KKTC'nin tanınması noktasındaki her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, dostluk grupları öncülüğündeki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, son dönemde özellikle bölgede yaşanan olağanüstü gelişmelerin KKTC'yi olumsuz etkilememesi için Türkiye olarak her türlü dikkati, çabayı ortaya koyduklarının altını çizdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında karşılıklı olarak füzelerin ateşlenmesinin KKTC'yi de bir şekilde hedef haline getirebileceğine işaret eden Kurtulmuş, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu sisli ortamdan istifade edip bazı adımlar atmasının önüne geçmek için Türkiye'nin KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rumların, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını sürdürmesinin, KKTC açısından da Türkiye açısından da çok dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Kıbrıs'taki gelişmeler bahane edilerek uluslararası platformların Türkiye'nin aleyhine dönüştürülmesini önlemek için her türlü müzakereyi yaptıklarını ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını anlatmayı sürdürdüklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Canaltay ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, iki ülkenin birliğinin kıyamete kadar süreceğini vurguladı.

KKTC'nin artık bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla olgun bir devlet olduğunu belirten Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki halkın varlığının inkar edilmesinin, iki halkın egemen statüsünün göz ardı edilmesinin hiçbir şekilde Ada'da çözüm olmayacağının altını çizdi.

