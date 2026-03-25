TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile Zagreb'de görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi.
Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ve Litvanya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sunmak için parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin "enerji güvenliği ve bağlantısallık" gibi kavramların önemini artırdığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki ulaştırma, iletişim ve enerji güzergahlarında aktif bir rol üstlenmeye çalıştığını söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefinin aşıldığını, bu artışın devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.
Litvanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine desteğini gelecek dönemde sürdürmesini temenni ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, AB'ye tam üyeliğin, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki ana hedeflerinden olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas'ı 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne davet etti.