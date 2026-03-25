TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile Zagreb'de görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Litvanya Meclis Başkanı Juozas Olekas ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde gerçekleşen görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye ve Litvanya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sunmak için parlamentolar arasındaki ilişkilerin de ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin "enerji güvenliği ve bağlantısallık" gibi kavramların önemini artırdığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki ulaştırma, iletişim ve enerji güzergahlarında aktif bir rol üstlenmeye çalıştığını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya ile ikili ticaret hacminde 1 milyar dolar hedefinin aşıldığını, bu artışın devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Litvanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine desteğini gelecek dönemde sürdürmesini temenni ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, AB'ye tam üyeliğin, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki ana hedeflerinden olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas'ı 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilmesine ilişkin soruşturma
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Malatya'da depremde 3 kişinin öldüğü Bayrak Sitesi'ndeki binanın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
DMM'den birlik ve beraberliği hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli, Suriyeli, Katarlı ve Özbek mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile Zagreb'de görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Litvanya Meclis Başkanı Olekas ile Zagreb'de görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Orta Doğu'da yaşanan insani trajedi karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değildir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi" Zagreb'de başladı

Kurtulmuş: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum

Kurtulmuş: Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olmasını temenni ediyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nı kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı mesajı
