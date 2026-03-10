Dolar
44.06
Euro
51.20
Altın
5,193.83
ETH/USDT
2,041.50
BTC/USDT
70,309.00
BIST 100
13,175.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Politika

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleri için iftar verdi.

TBMM Tören Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen iftarın ardından bazı milletvekilleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Komisyon raporundaki yasal adımlarla ilgili konuların eylem planı dahilinde Meclis'e gelmesi, bu konudaki adımların hızlıca atılması gerektiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına yönelik "İmamoğlu'na haksızlık yapıldığı gerekçesiyle" eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini dile getirerek, Ramazan Bayramı sonrası düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

AGİTPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bayramdan sonra yasal düzenlemelerin olup olmayacağına ilişkin soruya "Hayırlısı olur inşallah." yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise iftar sonrası Kurtulmuş'un kısa bir değerlendirme yaptığını, devamında kendilerinin söz aldığını söyledi.

Komisyon çalışmalarının, demokratik anlayış ve ortak akılla en ağır, en yakıcı sorunlara hep birlikte müdahale edebileceklerini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Emir, "Özellikle Komisyon Raporu'nun 6'ncı ve 7'nci bölümlerinde işaret ettiğimiz, ilkelerin çerçevesini çizdiğimiz yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması konusunda görüş birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük." dedi.

Emir, bayramdan sonra "demokratikleşme" başlığı altındaki konularda adım atılmasına ilişkin partisinin görüş birliğinin olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin nükleer enerjideki gelişimi için UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Türk Dünyası’nın rekabet gücü kadınların eşit erişimiyle büyüyecek
Bakan Uraloğlu: Ramazan Bayramı tatili boyunca trenlerimizde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturduk

Benzer haberler

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Metin Orhan Kutal'ın cenaze törenine katıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet