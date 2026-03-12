Dolar
44.11
Euro
51.07
Altın
5,179.30
ETH/USDT
2,047.70
BTC/USDT
69,816.00
BIST 100
13,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İstanbul’da “COP31 Başkanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı”na katılıyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nı "milletin yürekten gelen avazı, ortak haykırışı" olarak tanımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimiz tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 105. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren bir istiklal manifestosudur
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada komşuya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının dördüncü duruşması başladı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle iftarda bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının derhal durdurulması herkes için bir zorunluluktur
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı da dünyanın gündemine taşıyacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet