Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Edirne
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.
- Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
- Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.