Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşındaki Emine Genç, okuma yazma öğrendi.
Malatya
Emine Genç, ikamet ettiği mahalledeki Sürgü İlkokulu'na giderek, okuma yazma öğrenmek istediğini belirtti.
Okulun Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer ise bu talebi olumlu karşılayarak, 88 yaşındaki Genç'e okuma yazma öğretti.
Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, beraberinde şube müdürleri ile Genç'i evinde ziyaret ederek, başarı belgesi takdim etti.
Çoban, azmi ve gayretinden dolayı Genç'in çevresinin takdirini kazandığını ve güzel bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.
Genç ise ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.