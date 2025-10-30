Dolar
42.02
Euro
48.66
Altın
4,024.13
ETH/USDT
3,751.50
BTC/USDT
107,872.00
BIST 100
10,837.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 88 yaşındaki Emine Genç, okuma yazma öğrendi.

Oktay Demirci  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi Fotoğraf: Oktay Demirci/AA

Malatya

Emine Genç, ikamet ettiği mahalledeki Sürgü İlkokulu'na giderek, okuma yazma öğrenmek istediğini belirtti.

Okulun Müdür Yardımcısı Zeynep Atamer ise bu talebi olumlu karşılayarak, 88 yaşındaki Genç'e okuma yazma öğretti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban, beraberinde şube müdürleri ile Genç'i evinde ziyaret ederek, başarı belgesi takdim etti.

Çoban, azmi ve gayretinden dolayı Genç'in çevresinin takdirini kazandığını ve güzel bir başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Genç ise ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı
İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması
Bakan Göktaş: Bugün dünyada rekabet, sadece üretimle değil, insan kaynağının niteliğiyle kazanılıyor
İstanbul'da düzenlenen ICPA'nın 27'nci Yıllık Konferansı tamamlandı

Benzer haberler

Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi

Malatya'da 88 yaşında okuma yazma öğrenen kadına başarı belgesi verildi

Türkiye'den 9 ayda 217 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Yeni Malatyaspor, son iki sezonda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı

Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı

Malatya'da yapılan deprem bölgesinin en büyük köy konutu projesinde sona yaklaşıldı
Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Malatya'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Malatya "mişmiş" ile dünyanın ağzını tatlandırıyor

Malatya "mişmiş" ile dünyanın ağzını tatlandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet