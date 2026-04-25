İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda ikizlere hamile bir anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail’in Gazze’ye saldırısında ikizlere hamile anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda ikizlere hamile bir anne ile 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ve aile yakınlarının aktardığına göre, İsrail ordusu Et-Tanani ailesinin Beyt Lahiya beldesinde yaşadığı evi hedef aldı.

Saldırıda 4 aylık ikizlere hamile olduğu belirtilen anne ile iki çocuğu hayatını kaybetti.

Cenazeler, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden alınarak defnedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kadının kuzeni Sümeyye Kersu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kuzenim 4 aylık ikizlere hamileydi. Saldırıda iki çocuğunu da kaybetti. Aile sivil bir yerleşim bölgesinde yaşıyordu, hiçbir şeyle alakaları yoktu.” dedi.

“Eşimin ve çocuklarımın sesini artık duyamadım”

Saldırıda eşini ve çocuklarını kaybeden baba Halid Et-Tanani de yaşadıkları dehşet anlarını AA muhabirine anlattı.

Bölgelerinin daha önce “güvenli” olarak belirtildiğini söyleyen Tanani, ateşkese rağmen saldırıların hiç durmadığını vurguladı.

“Allah’ın korumasında yaşıyorduk ama her gün üzerimize saldırı oluyordu.” diyen Tanani, özellikle doğu bölgelerinde yoğun bombardıman nedeniyle evin batı tarafındaki odalarda kalmak zorunda olduklarını ifade etti.

Saldırının hiçbir uyarı olmadan başladığını dile getiren Tanani, “İlk füze düştüğünde ‘Elhamdülillah hala hayattayız’ dedik. Sürünerek çıkmaya çalıştık. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü saldırılar geldi. Dördüncü patlamada şiddetten dolayı hiçbir şey duyamaz olduk.” diye konuştu.

“Hepsinin hayatını kaybettiğini gördüm”

Saldırı sonrası eve girdiğinde yaşadığı acıyı anlatan Tanani, “Eşim İslam yerde yatıyordu. Oğlum Hamza annesinin kucağındaydı. Onlara seslendim ama cevap alamadım. Yanlarına yaklaştığımda hepsinin hayatını kaybettiğini anladım.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Filistinliler, özellikle sivillerin yaşadığı bölgelerin hedef alınmasının bölgede can kayıplarını artırdığını belirtiyor. Ateşkes ihlallerinin devam ettiği Gazze’de, sivil yerleşimlere yönelik saldırılar aralıksız sürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 809 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 267 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 585'e, yaralı sayısının da 172 bin 370'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.