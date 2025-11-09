Dolar
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından basın toplantısı düzenlendi. VTR
logo
Gündem

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in bulunduğu rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Bursa'da "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlının tutuklandığı soruşturmada dün gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Saliha Nur Köksal, Elif Özlem Çelikler  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in bulunduğu rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Bursa

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Şemsi O, A.Ç. ve eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Şemsi O. ve Fırat Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlı geçen ay tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 22 zanlıdan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. tutuklanmıştı.

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenilmişti.

Bursa
