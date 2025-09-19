Dolar
41.39
Euro
48.66
Altın
3,681.44
ETH/USDT
4,451.60
BTC/USDT
115,507.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolar tutarında yeni silah satışı yapmayı planladığını iddia etti.

Nuri Aydın  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi Fotoğraf: Ilmars Znotins/AA

İstanbul

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara ve ulaştığı belgelere göre ABD, 3,8 milyar dolar değerinde 30 adet AH-64 Apache tipi saldırı helikopteri ve 1,9 milyar dolar tutarında 3 bin 250 piyade zırhlı aracını İsrail'e satmayı planlıyor.

Söz konusu silahların teslimatının en erken 2-3 yılı bulacağı ifade edilirken, satışın ABD'nin dış askeri yardım programı kapsamında finanse edileceği belirtiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Satış planının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderlerinin onayından geçmesinin ardından Kongre'ye sunulacağı ve kamuoyuna resmi bildiriminin yapılacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, söz konusu silah satış planının İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısından yaklaşık bir ay önce Kongre liderlerine iletildiği vurgulandı.

Ayrıca, satışın gerçekleşmesi halinde İsrail'in mevcut Apache filosunun neredeyse iki katına çıkacağı kaydediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki
İstinaf, İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" davasında verilen cezayı hukuka uygun buldu
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Netanyahu'nun "Siloam Kitabesi" açıklamalarına ilişkin konuştu
Sarıkamış'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi

ABD'nin İsrail'e yaklaşık 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planladığı iddia edildi

İtalya'da liman işçilerinin ihbarıyla İsrail'e patlayıcı madde sevkiyatı engellendi

BM Güvenlik Konseyi, İran'a "snapback" yaptırımların geri getirilmesinin önünü açtı

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde araçlara İHA saldırısı: 2 kişi öldü

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde araçlara İHA saldırısı: 2 kişi öldü

Trump, Güney Kore'de Şi ile görüşecek ve 2026 'da Çin'i ziyaret edecek

Trump, Güney Kore'de Şi ile görüşecek ve 2026 'da Çin'i ziyaret edecek
İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor

İsrail'in Gazze'de dayattığı açlık hamile kadınlarda düşük ve prematüre bebeklerde ölümlere yol açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet