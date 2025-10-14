Dolar
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Kudüs Valiliği: Mescid-i Aksa'ya son 3 haftada 9 bin 820 İsrailli baskın düzenledi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, son 21 günde bayramlar bahanesiyle Filistinlilerin topraklarını gasbeden 9 bin 820 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

Awad Rjoob, Halime Afra Aksoy  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Kudüs Valiliği: Mescid-i Aksa'ya son 3 haftada 9 bin 820 İsrailli baskın düzenledi Fotoğraf: Gazi Samad/AA

Ramallah

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül-13 Ekim tarihlerindeki Yahudi bayramları olduğu belirtilen dönem zarfında Mescid-i Aksa baskınlarında benzeri görülmemiş bir artışa tanık olunduğu ifade edildi.

Bu dönemde, Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana", Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) ve Simha Tora bayramları bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya Filistinlilerin topraklarını gasbeden 9 bin 820 İsraillinin baskın düzenlediği aktarıldı.

Baskınların, 22–24 Eylül tarihleri arasındaki "Roş Haşana"yla başladığı; üç gün boyunca 1317 İsraillinin Aksa'nın avlusuna girdiği kaydedildi.

Daha sonra 1-2 Ekim tarihlerine denk geldiği belirtilen "Yom Kippur"da ise ihlallerin siyasi ve dini daha tehlikeli bir hal aldığı; baskınlara 1015 İsraillinin katıldığı bildirildi.

Bundan birkaç gün sonra 6–13 Ekim'de kutlandığı belirtilen "Sukot Bayramı"nda ise baskın ve ihlallerin zirveye ulaştığı; 7 bin 119 İsraillinin Aksa'ya girdiği kaydedildi.

Son olarak 14 Ekim'deki Simha Tora'da ise aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 369 İsrailliyle birlikte Aksa'nın avlusuna girdiği; İsrail polisinin koruması altında gerçekleştirilen baskında aleni şekilde Aksa'nın avlusunda birtakım dini ritüeller gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ben-Gvir'in bu baskınının, bir hafta içinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği ikinci baskın olduğu kaydedilen açıklamada, İsrailli Bakan'ın 8 Ekim'de de Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya baskın düzenlediğine işaret edildi.

Valilik açıklamasında, bu bayramların Aksa'ya yönelik ihlallerde tehlikeli bir dönüm noktası oluşturduğuna dikkati çekildi.

Aşırı sağcı İsrail hükümetinin bu tür günleri, Kudüs'ün kalbini hedef alan Yahudileştirme projesi için siyasi ve dini bir kılıf haline getirdiği; yeni durumlar dayatmayı ve Aksa'nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zayıflatmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu baskınların, askeri kısıtlamaların artırılması, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya girişinin engellenmesi, Kudüs kent merkezinde kuşatma uygulanması, ana caddelerin kapatılması, mahalle ve belde girişlerine demir ve beton barikatların kurulmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Valilik, Birleşmiş Milletler (BM), BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası örgütlere, Aksa aleyhindeki bu ihlallerin durdurulması, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İslam ve Hristiyan dinlerine ait kutsalların korunması için ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

