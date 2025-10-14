Dolar
41.82
Euro
48.57
Altın
4,147.68
ETH/USDT
4,117.00
BTC/USDT
113,165.00
BIST 100
10,316.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump'tan Gazze'de ateşkes sürecinde "ikinci aşama başlıyor" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu.

Hakan Çopur  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Trump'tan Gazze'de ateşkes sürecinde "ikinci aşama başlıyor" mesajı

Washington

Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh​​​​​​​ kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Trump'tan Gazze'de ateşkes sürecinde "ikinci aşama başlıyor" mesajı

Trump'tan Gazze'de ateşkes sürecinde "ikinci aşama başlıyor" mesajı

Filistin Başbakanı, Gazze'nin yeniden imarı için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi

İngiliz Başbakan Starmer, Şarm el-Şeyh'teki imzaları "30 yıl sonra en önemli şans" olarak niteledi

Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek

Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtulan Filistinli İyad Afane: Her gün yüzlerce kere ölüyorduk

İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtulan Filistinli İyad Afane: Her gün yüzlerce kere ölüyorduk
Almanya: Gazze'de koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyacımız var

Almanya: Gazze'de koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyacımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet