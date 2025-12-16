ABD Senatosundaki Demokratlardan, Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer, Adalet Bakanlığına, Epstein ile ilgili tüm dosyaları kamuoyuna açıklaması çağrısında bulundu.
Washington
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Adalet Bakanlığına, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili tüm dosyaları kamuoyuna açıklaması çağrısında bulundu.
Senatodaki Demokratların lideri Schumer, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye ve Bakanlığa yüklendi.
ABD Kongresinden, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın geçtiğini anımsatan Schumer, artık tüm Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasını beklediklerini vurguladı.
Schumer, "Gerçeklerin ortaya çıkma zamanı geldi. Donald Trump, dosyaları açıklayacağına söz verdi ancak bugüne kadar sözünü yerine getirmedi." dedi.
Bu konunun parti sınırlarını aştığını ifade eden Schumer, bunu "şeffaflık ve hesap verebilirlik" meselesi olarak nitelendirdi.
Demokrat Senatör Schumer, "Epstein dosyalarının, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki bir mücadele olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Bu, gerçeği öğrenmek isteyenler ile halka yalan söylemeye devam edenler arasındaki bir mücadeledir." yorumunu yaptı.
Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, ABD Başkanı Trump tarafından 19 Kasım'da imzalanarak yasalaşmıştı. Yasaya göre, ABD Adalet Bakanlığının ilgili tüm dosyaları, kamuoyunun erişimine açmak için 1 aylık süresi bulunuyor ve bu süre 19 Aralık'ta doluyor.
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.