Dolar
43.96
Euro
51.30
Altın
5,312.01
ETH/USDT
1,995.00
BTC/USDT
68,060.00
BIST 100
13,296.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız ran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinden yayındayız
logo
Dünya

Trump, ABD seçimlerinin "hileli" olduğunu ve seçmenlerin kimlik ibraz etmesi gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yapılan seçimlerin "hileli" olduğunu savunarak, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ibraz etmesi gerektiğini vurguladı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Trump, ABD seçimlerinin "hileli" olduğunu ve seçmenlerin kimlik ibraz etmesi gerektiğini savundu

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından, oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'deki seçimlerin "hileli" ve "tüm dünyada alay konusu" olduğunu savunan Trump, "Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ya da vatandaşlık belgesi göstermesi gerektiğini belirterek "SAVE Act" için Cumhuriyetçilerden destek istedi.

Son olarak Trump hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat gibi istisnai durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımına son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tasarı Temsilciler Meclisinden geçmişti

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senatoda kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Demokratların tepki gösterdiği, Senatoda oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.

Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış; bu, Demokratların tepkisini çekmişti.

Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuş, 14 Şubat'ta ise seçmen kimliği şartının Kongre'den geçirilmese dahi ara seçimlerde uygulanacağını ve konuya ilişkin bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Beşiktaş'ta çarpışan İETT otobüsü ile servis minibüsünün şoförleri yaralandı

Benzer haberler

Anthropic'in yapay zeka sohbet robotu Claude'da kesinti sonrası hizmet yeniden başladı

Anthropic'in yapay zeka sohbet robotu Claude'da kesinti sonrası hizmet yeniden başladı

Trump, ABD seçimlerinin "hileli" olduğunu ve seçmenlerin kimlik ibraz etmesi gerektiğini savundu

Irak ordusu, Musul Barajı yakınlarında "yerli yapım" bir insansız hava aracını düşürdü

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı

Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
NYT: ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaya İsrail Başbakanı Netanyahu teşvik etti

NYT: ABD Başkanı Trump'ı İran'a saldırmaya İsrail Başbakanı Netanyahu teşvik etti
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Trump bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Trump bölgesel gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet