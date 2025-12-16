Dolar
42.70
Euro
50.22
Altın
4,309.78
ETH/USDT
2,923.80
BTC/USDT
87,400.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yerel saatle yarın akşam yapacağını duyurdu.

Hakan Çopur  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle yarın akşam 21.00'de (TSİ Perşembe 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayınla ulusa sesleneceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi." ifadesini kullanan Trump, tüm Amerikalılara hitap etmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor

Benzer haberler

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklenenden fazla arttı

Trump'ın Filistin'e destek gerekçesiyle hedef aldığı Harvard, rektör Garber'ın görevini süresiz uzattı

Trump'ın Filistin'e destek gerekçesiyle hedef aldığı Harvard, rektör Garber'ın görevini süresiz uzattı
Trump'tan konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye, 10 milyar dolarlık tazminat davası

Trump'tan konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye, 10 milyar dolarlık tazminat davası
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet