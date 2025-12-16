Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yerel saatle yarın akşam yapacağını duyurdu.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle yarın akşam 21.00'de (TSİ Perşembe 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayınla ulusa sesleneceğini belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi." ifadesini kullanan Trump, tüm Amerikalılara hitap etmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.