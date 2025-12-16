Dolar
42.71
Euro
50.34
Altın
4,305.47
ETH/USDT
2,924.00
BTC/USDT
87,238.00
BIST 100
11,348.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını BBC'nin bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı gerekçesiyle açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacağını bildirdi.

Zuhal Demirci  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

Londra

BBC'den bir Sözcü, Trump'ın konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "Daha önce de açıkça söylediğimiz gibi, bu davada savunma yapacağız. Devam eden yasal süreçle ilgili başka bir açıklama yapmayacağız." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatları, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşilayın Bağımlılık Danışmanlık Becerileri Eğitimi Sertifika Programı'na başvurular başladı
Sındırgı esnafı için konteyner ve prefabrik çarşı kurulumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'de 247 gazeteci yaşananları resmetmeye çalışırken katledildi
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Benzer haberler

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

BBC, Trump'ın 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacak

ABD'de tarım dışı istihdam kasımda beklenenden fazla arttı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

Trump'ın Filistin'e destek gerekçesiyle hedef aldığı Harvard, rektör Garber'ın görevini süresiz uzattı

Trump'ın Filistin'e destek gerekçesiyle hedef aldığı Harvard, rektör Garber'ın görevini süresiz uzattı
Trump'tan konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye, 10 milyar dolarlık tazminat davası

Trump'tan konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye, 10 milyar dolarlık tazminat davası
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet