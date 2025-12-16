Dolar
Dünya

ABD yönetimi, seyahat yasağı bulunan ülkeler arasına Suriye ile Filistin'i de ekledi

ABD yönetimi, iki Ulusal Muhafızın Washington'da vurulmasının ardından genişlettiği "seyahat yasakları" uygulamasına, aralarında Suriye ile Filistin'in de bulunduğu 5 ülkeyi daha ekledi.

Hakan Çopur  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
ABD yönetimi, seyahat yasağı bulunan ülkeler arasına Suriye ile Filistin'i de ekledi

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump yönetimi, seyahat yasaklarını genişleten yeni bir adım attı.

Halen 12 "yüksek riskli" ülke listesinde yer alan Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'den gelecek kişilere yönelik tam seyahat yasağı devam edecek.

Bu ülkelere ilaveten Suriye, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Güney Sudan da seyahat yasağı getirilen ülkeler listesine eklendi.

Filistin Yönetimi tarafından verilen seyahat belgelerine sahip kişilere de ABD'ye tam seyahat kısıtlaması ve giriş sınırlaması getirildi.

Daha önce kısmi kısıtlamalara tabi olan Laos ve Sierra Leone de tam seyahat kısıtlamasına tabi ülkeler arasına eklendi.

7 "yüksek riskli" ülke kategorisinde bulunan Burundi, Küba, Togo ve Venezuela vatandaşlarına yönelik kısmi kısıtlamalar da devam ediyor.

Suriye de halen ciddi güvenlik tehditleri mevcut olduğu için bu gerekçeyle seyahat yasağına tabi kılındı. Filistin'de de ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan bazı örgütlerin halen aktif hareket edebildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2026'da başlayacak.

İltica başvuruları ve göçmenlik yardım talepleri durdurulmuştu

ABD yönetimi, 26 Kasım'da 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından, 3 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Diğer yandan Suriye'de geçen hafta bir DEAŞ militanı, ABD askerlerine yönelik bir saldırı düzenlemiş ve saldırıda, 2'si Amerikan askeri, toplam 3 kişi hayatını kaybetmişti.

