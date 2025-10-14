Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in ateşkes anlaşmasında serbest bırakmayı onayladığı Filistinli doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı

İsrail'in Hamas ile yaptığı "ateşkes anlaşmasında serbest bırakmayı onayladığı" Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin halen özgürlüğüne kavuşamadığı belirtildi.

Çağrı Koşak  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Kudüs

Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli doktorun serbest bırakılma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ebu Safiyye'nin ailesi, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasında, Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılması onaylananlar listesinde olmasına rağmen henüz özgürlüğüne kavuşamadığını" ifade etti.

İsrail cezaevinde bulunarak serbest bırakılan Filistinlilerden "rahatlayıcı haberler" aldıklarını aktaran aile, Ebu Safiyye'nin "sağlığının ve manevi gücünün iyi durumda olduğunu" kaydetti.

Aile, Ebu Safiyye'nin "serbest bırakılmasına dair detayların doğrulanmadığı" bilgisini verirken, "doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaktan kaçınılmasını" istedi.

CNN'nin bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği kaydedilmişti.

