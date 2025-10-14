Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü: Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Basal, İsrail'in 2 yıl süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 binden fazla Filistinlinin cenazesinin enkaz altında olduğunu ancak bu naaşları çıkarmak için yeterli imkanlarının olmadığını belirtti.
Ankara
Basal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, ateşkes sonrası bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in 2 yıl süren saldırılarından geriye kalan patlayıcılara dikkati çeken Basal, bu patlayıcıların Gazze'deki Filistinliler için büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Basal, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de bir kısmı sokaklarda kalanlar olmak üzere 250'den fazla Filistinlinin cenazesine ulaştıklarını dile getirdi.
Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 10 binden fazla Filistinlinin cenazelerinin enkaz altında olduğuna işaret eden ve ekipman sıkıntılarına değinen Basal, "Enkaz altındaki 10 binden fazla kişinin cenazesini çıkaracak imkanımız yok" ifadelerini kullandı.
İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlayan ve ateşkes sürecine kadar, 2 yılı aşan katliamlarında Gazze'de en az 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.