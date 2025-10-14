Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

TİKA, Namibya'da eğitim ve kalkınmaya desteğini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya’nın Swakopmund şehrinde bulunan Toplum Becerileri Geliştirme Merkezi’nde (COSDEC) tamamlanan iki projenin devir teslim töreni yapıldı.

Gülsüm İncekaya  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
TİKA, Namibya'da eğitim ve kalkınmaya desteğini sürdürüyor Fotoğraf: x.com/Tika_Turkiye

İstanbul

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeler kapsamında kampüs içinde mali nedenlerle inşaatı yarım kalan bir binanın tamamlanmasıyla COSDEC’teki tuğla atölyesi eğitime açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, COSDEC Yöneticisi Paavo Tuwilika Kamutukwata, Ulusal Planlama Komisyonu Kalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi Ned Sibeye ve COSDEC öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, TİKA’nın 2014’ten bu yana ülkede 120’ye yakın projeyi tamamladığını belirtti.

Ulusal Planlama Komisyonu Yöneticisi Sibeye ise Türkiye’nin Namibya’nın kalkınmasına desteğini sürdüreceğini vurgulayarak TİKA’nın Namibya’nın iş gücü piyasasındaki nitelikli insan gücü açığını kapatmaya katkı sağladığını ifade etti.

COSDEC’te açılan atölyede teorik dersler için sınıf düzenlenirken pratik uygulamalar için alan oluşturuldu.

Hayata geçirilen diğer proje ile de COSDEC’in sebze bahçe kapasitesi arttırıldı.

Tarım öğrencilerinin uygulama yaptığı ve ürünleriyle gelir sağladığı bahçede sebze yatakları yenilenirken damla sulama sistemi kuruldu ve tohum çimlendirmeye imkan sağlayan küçük bir sera inşa edildi.

Ayrıca proje kapsamında toprak yenilenerek tohum ve gübre desteği de sağlandı.

Kuraklıkla mücadeleye destek

Bununla birlikte TİKA, Namibya'da kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geliştirdiği "Gobabis Kuraklıkla Mücadele Projesi’ni de hayata geçirdi.

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, Gobabis Kuraklıkla Mücadele Projesi kapsamında Namibya'nın en kurak bölgelerinden Omaheke’de 11 hektarlık alan tarıma elverişli hale getirildi.

Gobabis Belediyesine bağlı Kruger Kampı’nda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, Kentsel ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanı Dr. Boniface Mutumba, Gobabis Belediye Başkanı Melba Tjozongoro, yerel çiftçiler ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadelede Namibya’yı desteklediğini ifade etti.

Oruçkaptan, Namibya'ya acil gıda yardımıyla başlayan desteğin TİKA’nın sürdürülebilir projeleriyle devam edeceğini vurguladı.

Proje kapsamında, bölgede yonca ve sebze üretimi için modern sulama sistemleri kuruldu.

Kruger Kampı’nda bulunan atıl su kuyusu yenilenerek güneş enerjisi sistemiyle entegre edilip hem hayvan yemi üretimine hem de çevredeki okullara gıda desteğine katkı sağlanması hedeflendi.

Ayrıca Lady Pohamba Kadın Doğum Bekleme Evi ile Orusuvo Yaşlı Bakımevi’nde sebze bahçeleri oluşturuldu. Her iki bahçede de güneş enerjisine dayalı damla sulama sistemi kurularak sürdürülebilirliğin artırılması amaçlandı.

