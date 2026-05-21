Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Çin’in, Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Çin, barışçıl çözüm yoluna çıkılmasına yardımcı olmak için gerçekten çaba göstermeye hazır. Bunun için Çinli dostlarımıza müteşekkiriz.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’deki görüşmelerinde Ukrayna konusunun ele alındığını belirten Peskov, Çin’in 2023’te sunduğu Ukrayna krizinin çözümüne yönelik planın ise görüşülmediğini kaydetti.

Peskov, Rusya ile Çin arasında Sibirya’nın Gücü-2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmada ise nihai aşamaya gelinmediğini belirterek, “Sibirya’nın Gücü-2 konusunda gerçekten ilerleme sağlandı, birçok kilit detayda mutabakata varıldı.” dedi.

Yakın zamanda somut bir sonuca ulaşılacağından şüphe duymadıklarını vurgulayan Peskov, projeye ilişkin çalışmaların süreceğini söyledi.

Ukrayna’nın rafinerilere yönelik artan saldırılarının ardından Rusya’daki akaryakıt piyasasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Peskov, bazı bölgelerde üretimde düşüş yaşanabileceğini, bunun kısmen sezonluk bakım çalışmalarıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti.

Peskov, Batı medyasında bazı Rus askerlerinin Çin’de eğitim aldığına yönelik iddiaları ise yalanladı.



