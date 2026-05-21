Paris Temyiz Mahkemesi, 2009'da 228 kişinin öldüğü uçak kazasında Airbus ile Air France'ı suçlu buldu

Ulusal basında yer alan haberlere göre Paris Temyiz Mahkemesi, 1 Haziran 2009’da Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinden Fransa’nın başkenti Paris’e giden "AF447" sefer sayılı uçağın Atlas Okyanusu’na düştüğü kazayla ilgili geçen yıl başlatılan temyiz sürecine ilişkin kararını açıkladı.

Paris Temyiz Mahkemesi, 2023'te alt mahkemenin herhangi bir ihmalkarlık olmadığına karar verdiği davada Air France ile Airbus'ı "taksirle ölüme neden olmak"tan suçlu buldu.

Mahkeme, şirketlerin her birinin 225 bin avro para cezası ödemesine hükmetti.

Fransız savcılar, 2023’te alt mahkemenin şirketlerle ilgili beraat kararını Eylül 2025’te temyize taşımıştı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinden Fransa’nın başkenti Paris’e giden "AF447" sefer sayılı uçak 1 Haziran 2009’da Atlas Okyanusu’na düşmüş, 228 kişi hayatını kaybetmişti.

