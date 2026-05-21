Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD Adalet Bakanlığının Castro hakkında hazırladığı iddianameye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in yargı süreçlerinin bir ülke üzerinde baskı kurmak üzere kötüye kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Guo, "Çin, Küba'nın ulusal egemenliğini ve onurunu korumasını destekliyor." dedi.

Guo, "Çin, uluslararası hukukta bir temeli olmayan ve Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetki vermediği tek taraflı yaptırımlara daima karşıdır." diye konuştu.

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, dün, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan" suçlayan bir iddianameyi açıklamıştı.

Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmekle bağlantılı olarak suçlanıyor.