Dolar
41.82
Euro
48.58
Altın
4,132.75
ETH/USDT
4,119.20
BTC/USDT
112,378.00
BIST 100
10,316.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Başbakanı, Gazze'nin yeniden imarı için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, iki yıl süren soykırımın ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imar ve iyileştirme programının uygulanması için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Halime Afra Aksoy  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Filistin Başbakanı, Gazze'nin yeniden imarı için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi Fotoğraf: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/AA

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Başbakan Mustafa, haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuştu.

Mustafa, "Karmaşık koşullar altında Gazze Şeridi'nin yeniden imar ve iyileştirme programının uygulanmasının, Arap ve uluslararası desteğe ihtiyacı var. Ancak her türlü uluslararası katkı, Filistin'in yerine geçmeden onun rolünü tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte olması gerekiyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenlik ve barış için gerekli gerçek teminatın, Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki görevini yerine getirebilmesinin sağlanmasında saklı olduğunu belirten Mustafa, Gazze'ye insani yardım sağlamayı, bölgenin ve yönetiminin yeniden yaşama döndürülmesini hükümetin tam bağlılıkla yerine getirdiği büyük bir ulusal ve insani sorumluluk olarak nitelendirdi.

Mustafa, hükümetin, tüm Filistin topraklarında yönetim ve idareden sorumlu yasal merci olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, hükümetin, 1994'te Filistin Yönetimi'nin kurulmasından bu yana, sağlık, eğitim, su, enerji ve belediyelerle ilgili alanlar başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne karşı görevini yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade etti.

Başbakan ayrıca konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Gazze'deki saldırıların sona ermesinin Filistin Devleti'ni sahada somutlaştıracak siyasi çözüme götürmesi gerektiği" ifadesini anımsattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
ARES Tersanesi, ilk ARES 18 SAR botunun kaynak törenini gerçekleştirdi
TİKA, Namibya'da eğitim ve kalkınmaya desteğini sürdürüyor
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı

Benzer haberler

Filistin Başbakanı, Gazze'nin yeniden imarı için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi

Filistin Başbakanı, Gazze'nin yeniden imarı için Arap ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin devletinin kurulmasıdır

İngiliz Başbakan Starmer, Şarm el-Şeyh'teki imzaları "30 yıl sonra en önemli şans" olarak niteledi

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu
İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtulan Filistinli İyad Afane: Her gün yüzlerce kere ölüyorduk

İsrail hapishanelerindeki esaretten kurtulan Filistinli İyad Afane: Her gün yüzlerce kere ölüyorduk
Almanya: Gazze'de koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyacımız var

Almanya: Gazze'de koruma gücünün görevlendirilmesi için yasal çerçeveye ihtiyacımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet