Trump'ın gümrük vergileri Almanya'nın dış ticaret fazlasını baskılıyor
Almanya'nın ABD ile arasındaki dış ticaret fazlası, 34,6 milyar avro ile ocak-temmuz döneminde son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Berlin
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, “Made in Germany” ürünlerinin yılın ocak-temmuz döneminde ABD'ye dış ticaret fazlası 34,6 milyar avro ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 düştü. Söz konusu düşüşte, ABD'ye yapılan ihracatın azalması, ithalatın ise artması etkili oldu.
Ocak-temmuz döneminde, Almanya'nın ABD'ye ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşüşle 89,9 milyar avroya geriledi. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 artışla 55,3 milyar avroya yükseldi.
Almanya'nın ABD'ye dış ticaret fazlası son 5 yılın en düşük seviyesine gerilese de ocak-temmuz döneminde Almanya'nın en yüksek dış ticaret fazlası verdiği ülke ABD oldu. Almanya, 30 yılı aşkın süredir ABD ile dış ticarette yıllık ihracat fazlası elde ediyor.
Aynı dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı yüzde 9,4 artarak 17,8 milyar avro oldu. Türkiye’den ithalat da yüzde 10,8 artarak yaklaşık 15,3 milyar avroya yükseldi.
Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaretteki fazlası ise söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 milyar avro artışla 47,7 milyar avroya ulaştı. Çin, Almanya ile dış ticaretinde 2022 Ocak-Temmuz döneminde 47,9 milyar avro fazla vermişti.
Almanya 2024'te ABD ile ticarette 70 milyar avro fazla verdi
Trump'ın devreye soktuğu gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşını derinleştirme riskini artırırken, Trump'ın eleştirdiği Almanya'nın ABD ile ticaretindeki fazla geçen yıl rekor seviyeye ulaştı.
Destatis verilerine göre, ABD, geçen yıl yaklaşık 70 milyar avroluk rekorla Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmaya devam etti.
Almanya'dan ABD'ye 2024’te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avroluk mal ihracatı yapıldı. Geçen yıl ABD'den 91,32 milyar avro değerinde mal ithal edilirken bu rakam ülke ithalatının yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldi.
ABD, 2017'den bu yana Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olarak dikkati çekiyor.
Uzmanlar, Almanya’nın ihracatının, Çin ve ABD'nin "yurt dışından gelen ürünlere daha az bağımlı olmak ve bu ülkelerin sanayi üretimini artırmak" için uyguladıkları agresif sanayi ve ticaret politikası önlemlerinin baskısı altında olduğunu belirtti.
ABD’nin gümrük vergisi politikası ve Çin ile yoğunlaşan rekabete vurgu yapan uzmanlar, bunların Alman ihracatı ve büyüme için kötü bir haber olduğunu ifade etti.
Almanya'da üretici fiyatları ağustosta 16 ayın en sert düşüşünü yaşadı
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 düştü.
Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı zayıflarken, ağustostaki düşüşün analistlerin beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.
Piyasalarda ÜFE’nin ağustosta yıllık yüzde 1,7 düşmesi bekleniyordu. Ancak yıllık düşüş, Mayıs 2024’ten bu yana en büyük gerileme olarak dikkati çekti. Üretici fiyatlarındaki aylık düşüş ise ağustosta art arda 6’ncı aya taşındı.
Ağustosta, üretici fiyatlarındaki düşüşün ana nedeni bir kez daha ucuz enerji oldu. Enerji fiyatları Ağustos 2024'e göre yüzde 8,5 geriledi. Doğal gaz fiyatları yüzde 11 düştü.
Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı. Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 1 düşüş görülürken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,7 artış görüldü.
Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 4,1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, kahve fiyatları yüzde 33,1 yükseldi. Şeker fiyatı da yıllık yüzde 36,8 geriledi. Sığır eti fiyatları da yüzde 36,6 arttı.
ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 0,8 arttı
ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ağustosta yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti. Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatları etkiliyor.
Destatis verilerine göre, Almanya'da temmuz ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye yükseldi.
Almanya dijital avro için zaman çizelgesi çağrısında bulundu
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği (AB) maliye ve ekonomi bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, dijital avro konusunda somut bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Dijital avronun bir dönüm noktası olacağını savunan Klingbeil, bu konuda ilerlemenin gerekli olduğunu dile getirerek, "Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim." dedi.
Klingbeil, Kopenhag’daki toplantıda ekonominin gündemde olacağını belirterek, zayıf bir dönemde bulunulduğunu ve istikrar için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği’nde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın toparlanmasına destek olarak kullanılması konusunda da, "Her şey dikkatle incelenmelidir. Almanya, engelleyici değil, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecektir." diye konuştu.
Bu arada, Berlin geçmişte AB’deki Rus varlıklarına tamamen el konulması önerilerine "yasal endişeler" nedeniyle karşı çıkmıştı.
Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak
Dijital avro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.
Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.
ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.
Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak, kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.
Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.
Bu arada, ECB, dijital avro ile Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere karşı koymayı da hedefliyor.