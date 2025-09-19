Dolar
logo
Dünya

Çin'e göre Trump'ın Bagram Üssü'nü geri alma planı "bölgesel gerilimi kışkırtıyor"

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü, "Çin'in nükleer tesislerine yakın olduğu için" geri almayı istediğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Emre Aytekin  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin, Trump'ın dünkü İngiltere ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Çin'in Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Sözcü Lin, "Belirli bir ülke (ABD) bölgesel gerilimi kışkırtıyor, bu gerilim destek bulmayacak." dedi.

Lin, Afganistan'ın geleceğinin Afgan halkının elinde olması gerektiğini vurgulayarak "Umarız ilgili taraf, bölgesel istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynar." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

ABD Başkanı Trump, İngiltere'yi ziyaretinde Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, Taliban yönetimi ise iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
