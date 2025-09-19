Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Elif Somuncu  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bugün Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesi ve dilekçeyle birlikte Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili sunulan belgeler üzerine harekete geçti.

Yurtta yaşanan olaylarla ilgisi olan şüpheliler hakkında soruşturma başlatan başsavcılık, suç delillerinin tespit edilmesi, şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.

Olay

Gençlik ve Spor Bakanlığından, yurda ilişkin basın ve sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialarla ilgili yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.

Yurda ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı bildirilen açıklamada, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı

