Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,331.31
ETH/USDT
4,027.80
BTC/USDT
110,886.00
BIST 100
10,481.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında güreşe yetenekli olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Asya Örnek, 2,5 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Muhammed Enes Yapalıkan  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yapalıkan/AA

Isparta

Kadirboylu Ortaokulu öğrencisi Asya Örnek, Bakanlık tarafından yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde yürütülen program çerçevesinde 2,5 ay önce güreş sporu ile tanıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Azim ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede bu sporda dikkati çeken Asya, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 yaş altı 33 kilo kategorisinde birincilik elde etti.

Asya Örnek, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği şampiyonluktan dolayı gururlu hissettiğini ve ileride milli sporcu olmak istediğini söyledi.

Baba Necmi Örnek de okulda yapılan bir tarama sonucu kızının yeteneğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Kızına yeteneğini geliştirmesi için destekçi olduklarını kaydeden Örnek, "Kızımın her zaman arkasındayız. Bizi gururlandırdı." dedi.

Antrenör Ceren İlayda Araç da genç sporcunun keşfedilmesi açısından yetenek taramasının önemine dikkati çekti.

Araç, Asya Örnek'in gösterdiği başarının, çocukların doğru yönlendirmeyle kısa sürede neler başarabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Orman İnovasyon Haftası etkinliğinde dünyadaki orman yangınlarını önleme çalışmaları tartışıldı
Bakan Tunç: Bugüne kadar 102 bin ton insani yardım, 350 insani yardım tırımız Filistin'e ulaştı
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat: Deneyimlerimizi paylaşarak küresel sinerji sağlanmasına önem veriyoruz
Orman Genel Müdürü Karacabey: İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argümanımız ormanlar
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede

Benzer haberler

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Güreşte Balkan şampiyonu Havin'in hedefi Avrupa ve dünyada zirve

Balkan şampiyonu Elif Sude, yeni madalyalara odaklandı

Geleceğin enerji uzmanları Türkiye'nin ilk nükleer santralini ziyaret etti

Geleceğin enerji uzmanları Türkiye'nin ilk nükleer santralini ziyaret etti
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi

L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet