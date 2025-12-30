Dolar
42.94
Euro
50.61
Altın
4,372.76
ETH/USDT
2,984.90
BTC/USDT
88,046.00
BIST 100
11,123.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde "Bu toprakta izin var" sloganıyla Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ankara

Bakanlığın açıklamasına göre gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak, atalarının zor şartlar altında gösterdiği fedakarlıkları anlamalarını sağlamak amacıyla geleneksel hale gelen Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da yer alacağı anma etkinliklerine, binlerce genç ve vatandaş katılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi Ankara’dan Kars’a tren yolculuğu gerçekleştirilecek. Gençler ve şehit çocuklarından oluşacak kafile, Sarıkamış’a Doğu Ekspresi ile gidecek. Kafile, 2 Ocak Cuma günü Ankara Tren Garı’ndan Sarıkamış yolculuğuna çıkacak.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da Bakan Bak’ın katılımıyla Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Açılışın ardından meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.

Bakan Bak’ın öncülüğünde 4 Ocak Pazar günü ise "Bu toprakta izin var" sloganıyla anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk toplanma alanında bir araya gelecek katılımcılar, 09.00’da anma yürüyüşüne başlayacak. Yürüyüş, Ayyıldız Tören Alanı'nda son bulacak.

Program, Ayyıldız Tören Alanı'ndaki Çelik Kanatlar Gösterisi ve havanın uygunluğuna göre Solo Türk Gösterisi ile tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı usulden bozdu
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Benzer haberler

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Hep beraber büyüyen, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edelim

Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı

Erzurum'da "Allahuekber Şehitleri" anıldı
Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta devam ediyor
Dağcılar Sarıkamış şehitlerini şehadete yürüdükleri zirvede her yıl anıyor

Dağcılar Sarıkamış şehitlerini şehadete yürüdükleri zirvede her yıl anıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet