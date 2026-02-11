Dolar
Spor, Futbol

Gençlik ve Spor Bakanlığından "VAR Merkezi ziyareti" açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla dün Türkiye Futbol Federasyonunda gerçekleştirilen "VAR Merkezi" ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Fatih Gazioğlu  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Gençlik ve Spor Bakanlığından "VAR Merkezi ziyareti" açıklaması

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaretin FIFA Kokart Töreni'nin ardından program kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi ziyareti sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış, yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

