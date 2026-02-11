Dolar
Gündem

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken suya batan traktör çıkarıldı.

Günay Nuh, Şenol Bozkurt  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı

Ardahan

Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, 14 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali hazırlıkları için dün çalışma yapan bir traktör battı.

Traktörün battığı yerden çıkarılması için İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gün boyu süren çalışmada, İl Özel İdaresine ait ekskavatör yardımıyla traktör battığı yerden kıyıya çekildi.

Çalışma sırasında güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
