Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yapan traktör suya battı.
Ardahan
Ardahan ile Kars sınırlarında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde, bu yıl 10'uncusu yapılması planlanan "Altın At Kristal Buz Festivali"nin hazırlıkları başladı.
Hazırlıklar kapsamında Çıldır Belediyesince alanın düzenlenmesi için bir traktörle çalışma yapıldı.
Fatih Uzunkaya'nın kullandığı traktör, bir süre çalıştıktan sonra gölün festival mevkisinde buzun kırılması sonucu suya battı.
Son günlerde etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle buz tabakasının yumuşadığı öğrenildi.
Sürücü yara almadan kurtulurken, traktör tamamen suya gömüldü.