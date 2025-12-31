Dolar
Spor

Milli sporculardan 2025'te "7474" madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'yi temsil eden sporcuların 2025 yılındaki uluslararası organizasyonlarda 7474 madalya kazandığını duyurdu.

Çağlanur Tuncel  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Milli sporculardan 2025'te "7474" madalya

Ankara

Bakanlığın açıklamasına göre milli sporcular, 1 Ocak'tan itibaren katıldıkları uluslararası yarışmalarda 2518'i altın, 2301'i gümüş, 2655'i bronz madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bakan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını belirterek "Katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Madalya kazanamasa da mücadelesini ortaya koyan her milli sporcumuzla gurur duyuyoruz. Elde edilen başarılarda emeği olan antrenörlerimize, federasyonlarımıza, sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla yüzümüzü ağartan, ülkemize tarifsiz mutluluklar yaşatan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türk sporunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devrim yaşadığına vurgu yapan Bak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en modern spor tesislerine sahip bir Türkiye var. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Daha önce sporcumuzun dahi olmadığı branşlarda şampiyonluklar elde ediyoruz. Öyle ki ikinciliklere dahi üzülür hale geldik. Sporcularımızın başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Kazanılacak başarılarla dünyada ülkemizin adını daha çok duyuracağız. Bakanlık olarak, spor alanında daha ileri gitmek, daha büyük başarı elde etmek ve sporcularımıza imkanlar sunabilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

İlgili konular
Benzer haberler

