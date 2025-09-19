Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 ve ifadeye yönelik aranan 541 şüpheli olmak üzere 792 kişi yakalandı.

