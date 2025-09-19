Başkentte çeşitli suçlardan aranan 792 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 792 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12-18 Eylül tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 12, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 206 ve ifadeye yönelik aranan 541 şüpheli olmak üzere 792 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.