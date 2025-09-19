Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesareti, fedakarlığı ve iman dolu yürekleri sayesinde ay yıldızlı bayrağımız göklerde gururla dalgalanmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin cesareti, fedakarlığı ve iman dolu yürekleri sayesinde ay yıldızlı bayrağımız göklerde gururla dalgalanmaya devam etmektedir. Uğruna canlarını ortaya koydukları bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bir görev kabul ediyoruz. TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ile 'Mareşal' rütbesi verilişinin 104. yıl dönümünü ve kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü gönülden kutluyorum. Rahmetle, minnetle ve saygıyla..."

