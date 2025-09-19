Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor" dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in üçüncü gün etkinliğine katıldı.
İstanbulluları ve TEKNOFEST katılımcılarını selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, muazzam bir atmosferde, gurur ve coşku ikliminde katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti.
Erdoğan, maziden atiye istikbal yürüyüşüne ortak olan gençlere sevgilerini sunarak, dünyanın dört bir yanından gelip ürün ve eserleriyle festivalde yarışan gençlere başarı diledi.
TEKNOFEST'te hayallerin fikirlere, fikirlerin projelere, projelerin de teknoloji ürünlerine dönüştüğünü belirten Erdoğan, TEKNOFEST'in 13'üncüsünü gerçekleştirmenin haklı kıvancı içinde olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanındaki atmosferin ve gençlerin heyecanının kendisini farklı bir ruh iklimine götürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı maşallah yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenabıallah ayaklarınıza taş değdirmesin."
TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı
Zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyeti hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran gençleri gördükçe istikbale daha bir güvenle baktığını anlatan Erdoğan, "Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, TEKNOFEST 2025 İstanbul'u tertip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve festivale katkı sunan paydaşlara teşekkür ederek, "Şunu da öğrenmekten büyük memnuniyet duydum. Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı." dedi.
Finale kalan 13 bin yarışmacıyı ve ödül kazanan takımları kutlayan, başarılarının daim olması temennisinde bulunan Erdoğan, tüm yarışma süreçlerini son derece titizlikle değerlendiren jüri üyelerine de emek ve gayretleri için teşekkür etti.
"Tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor"
Erdoğan, küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.
Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmını gençlerin oluşturduğunu, TEKNOFEST'in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inandığını, vakti ve imkanı olan tüm vatandaşları, bilhassa da gençleri TEKNOFEST 2025'in havasını solumaya, bu güzellikleri yerinde görmeye davet ettiğini dile getiren Erdoğan, "Buyurun TEKNOFEST 2025'e." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık tüm dünyanın ikrar ettiği bir hakikati burada ifade etmek istediğini belirterek, "Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir." diye konuştu.
"Hedeflerimizle aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik"
Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu noktanın birileri tarafından kendilerine altın tepside sunulmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biz buralara dişimizle, tırnağımızla geldik. Alın teri, yürek teri dökerek geldik. Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Sabırla ve samimiyetle çalışarak geldik. İnancımızı ve umudumuzu koruyarak geldik. Her aşamasında adeta canımızı ortaya koyarak geldik. Şüphesiz çok uğraştık, çok zorluk çektik, çok bedel ödedik ama hedeflerimizle aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermedik. Şimdi bakınız sevgili gençler. Türkiye'nin başarılarının gerisinde zorluklar, baskılar, tehditler karşısında, yılmadan mücadele eden, vatan evlatlarının tertemiz emekleri vardır. Ürettiğimiz her üründe, geliştirdiğimiz her teknolojide, ülkesi için tüm varlığını ortaya koyan fedakar insanların gayretleri vardır. 'İsterim ki bizlerin gayreti bizden sonrakiler için örnek olsun.' diyen Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'nın vizyonu vardır. 'Göklerine hakim olmayan milletler yerin dibinde çürür.' diyerek ilk uçak fabrikamızı kuran Nuri Demirağ'ın ufku vardır. 'Milli bağımsızlığa giden tek yol milli üretimden geçer.' sözünün sahibi, Türk havacılığına ömrüne adayan Vecihi Hürkuş'un fedakarlığı vardır. Hayatını savunma sanayimize vakfeden merhum Özdemir Bayraktar Ağabey'imizin ve daha nice ismin inancı, imanı, azmi mücadelesi vardır."
Bütün bunlarla birlikte vatan için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehit ve gazilerin kahramanlığının da var olduğunu vurgulayan Erdoğan, tarihe adını şanla ve şerefle yazdıran tüm kahramanları, savunma sanayiinin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anarak, hepsinin ruhlarının şad ve mekanlarının cennet olmasını diledi.
"İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün karada, havada ve denizde ürettikleri ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazdıklarının altını çizerek, "Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Tasarımdan seri üretime, kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA'larımızla tamamı yerli üretim, uçak ve helikopterlerimizle, Gök Vatan'da; çıkarma gemilerimiz, insansız deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, karakol ve mayın gemilerimizle Mavi Vatan'da; yeni nesil insansız araçlarımızla, tanklarımız ve otonom zırhlı muharebe araçlarımızla, kontrol, radar ve elektronik harp sistemlerimizle karada gücümüze güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yapay zeka teknolojilerinde de yeni atılımların hazırlığı içindeyiz"
"Son olarak 27 Ağustos'ta toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Bütün bunlar sadece birer başlangıç." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Savunma sanayii destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak. Sadece savunma sanayii alanında değil, yapay zeka teknolojilerinde de yeni atılımların hazırlığı içindeyiz. Türkiye'nin sosyal medyası 'NSosyal' hizmete girdi. Biz de orada yerimizi aldık. Dijital tekelleşmeye karşı bir itiraz olarak gördüğümüz NSosyal'in 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye? Türk yaparsa yapar. Dezenformasyonun etrafımızı kuşattığı bir dönemde bu platform hakikati arayan gençlerimiz için bir çıkış yolu olacaktır. Gençler buna hazır mıyız?."
"Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek"
Erdoğan, "Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Çıkmış bir de utanmadan halen (Silvan Kitabesi) kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz." dedi.
Erdoğan, "Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek." diye konuştu.