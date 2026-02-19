Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Samsun
Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.