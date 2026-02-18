Dolar
43.76
Euro
51.73
Altın
5,005.15
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
67,273.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi’nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor Şanlıurfa Dergah Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST'ten 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında ilk kez 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması düzenlenecek.

Ali Atar  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
TEKNOFEST'ten 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

Ankara

TEKNOFEST açıklamasına göre, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ekosistemine bu yıl yepyeni bir yarışma daha kazandırıyor.

5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması, gençlerin yenilikçi fikirlerini gerçek hayata taşımasını hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yürütücülüğünü Turkcell’in üstlendiği yarışma, üniversite öğrencilerinin 5G şebekesinin sunduğu ileri seviye yetenekleri, Network API’ler ve yapay zeka teknolojileriyle bir araya getirmesini amaçlıyor.

Katılımcıların akıllı yol güvenliği alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmesi beklenen süreçte, ağ kaynaklarının etkin kullanımı, ağ kalitesinin dinamik yönetimi ve gerçek zamanlı analizlerle yüksek katma değerli çözümlerin üretilmesi hedefleniyor. Yarışma, gençlere geleceğin dijital altyapılarını şekillendiren teknolojilerle çalışma imkanı sunması bakımından stratejik bir önem taşıyor.

Yarışmaya, Türkiye’de ve yurt dışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri takım halinde katılım sağlayabiliyor. Disiplinler arası bakış açısının teşvik edildiği organizasyonda, ekiplerin en az 2, en fazla 5 kişiden oluşması gerekiyor. Gençlerin yenilikçi fikirlerini gerçek hayata taşımasını hedefleyen süreç, üniversite gençliğini teknoloji geliştirme ekosistemine dahil etmeyi amaçlıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yeni yarışmada, projeleriyle dereceye giren ekiplere önemli nakdi ödüller verilecek. Yarışmanın birincisi 175 bin, ikincisi 150 bin, üçüncüsü ise 125 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Söz konusu ödüllerin, gençlerin projelerini geliştirmeleri noktasında motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Geleceğin akıllı şehirlerini ve güvenli yol altyapılarını tasarlamak isteyen takımlar için başvurular 20 Şubat’ta sona erecek.

Başvurularını tamamlayan ekipler, TEKNOFEST bünyesinde projelerini sergileme ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde yer alma fırsatı yakalayacak. TEKNOFEST vizyonu doğrultusunda, üreten ve çözüm geliştiren bir neslin inşasına katkı sunması beklenen yarışma, teknoloji meraklısı gençleri geleceğin altyapılarını bugünden tasarlamaya davet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TEKNOFEST'ten 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

TEKNOFEST'ten 5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması

Tartı ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı

Türk ve Bulgar jeologlar Antarktika'nın milyonlarca yıllık jeolojik geçmişini araştırıyor

Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi

Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi
Bilişim Vadisi, TEKNOFEST 2026 için gençleri geleceğin teknolojilerini geliştirmeye davet ediyor

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST 2026 için gençleri geleceğin teknolojilerini geliştirmeye davet ediyor
Bölgesel kalkınma için 3 yılda 15,6 milyar liralık yatırım yapılacak

Bölgesel kalkınma için 3 yılda 15,6 milyar liralık yatırım yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet