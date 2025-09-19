Dolar
Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan yolcu motoru ile boğazdan geçen kargo gemisi çarpıştı
logo
Gündem

İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

Günay Pabuşçu  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, "Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz temizlik vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal ise suların sık sık kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve vatandaşların bu durum karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

Sarıkamış'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

