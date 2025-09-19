Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile TikTok'un satın alınmasını görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması sürecini tamamlamak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleştiriyor.

Hakan Çopur  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile TikTok'un satın alınmasını görüşüyor

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki telefon görüşmesinin devam ettiği belirtildi.

Görüşmenin sona erip ermediğine ilişkin bir açıklama yapılmazken, Trump'ın Truth Social hesabından Şi ile görüşmesine ilişkin bir açıklama yapacağı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, iki gün önce yaptığı açıklamada, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaşmaya vardıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıklamıştı.

Trump, cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile son detayları görüşeceğini belirtmişti.

